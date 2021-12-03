أسعار الأسماك في أسبوع: استقرار البوري وزيادة الكابوريا

القاهرة – مصراوي:

واصلت أسعار الأسماك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، لتجارة الجملة، وظل سعر السمك البوري والبلطي، ثابتًا اليوم الجمعة، عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و60 جنيها، وهو نفس سعر الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو الجمبري، خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.