Masrawy logo white

أسعار الأسماك في أسبوع: استقرار البوري وزيادة الكابوريا

11:55 ص الجمعة 03 ديسمبر 2021
أسعار الأسماك في أسبوع: استقرار البوري وزيادة الكابوريا

أسعار الأسماك

القاهرة – مصراوي:

واصلت أسعار الأسماك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، لتجارة الجملة، وظل سعر السمك البوري والبلطي، ثابتًا اليوم الجمعة، عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و60 جنيها، وهو نفس سعر الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو الجمبري، خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور تجارة الجملة المأكولات البحرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

360435

إجمالي الإصابات

20594

إجمالي الوفيات

298865

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • (بيان رسمي).. الحكومة ترد على أنباء فرض ضرائب جديدة على المواطنين الفترة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا