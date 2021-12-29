10 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، وخسر الجرام 10 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس، بسبب تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي في وقت سابق.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وذكر ناجي فرج أن التجار يأملون في تحرك عملية البيع والشراء بالمحلات مع اقتراب أعياد الميلاد في مصر.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 524 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

وانحفض سعر الذهب عيار 21 إلى 787 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 899 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6296 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1791 دولارا للأوقية، بانخفاض 0.81%، في الساعة 4:29 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع، حيث أدى انحسار المخاوف بشأن متغير فيروس كورونا "أوميكرون"، وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية من الرغبة في المخاطرة وبيع الذهب.

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