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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

10:02 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

سوق سمك

كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.
استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.
كما استقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 90 و170 جنيها.
وبلغ سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و55 جنيها.
واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
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