ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 11863 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.02%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.86% إلى مستوى 11856 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب و المصريين.