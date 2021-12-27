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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:10 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت-شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 11863 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.02%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.86% إلى مستوى 11856 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب و المصريين.

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