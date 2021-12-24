البترول: إينى الإيطالية تضخ مليار دولار استثمارات فى البحث والإنتاج بمصر

كتب - مصطفى عيد:

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكلاً من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية لشركة إينى الإيطالية، اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وتتضمن الاتفاقية التزام شركة إينى بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار اضافية لحفر 4 آبار، بحسب البيان.

وتأتي الاتفاقية في إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حاليا.

كما تأتي في إطار العمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة والعمل على تأكيد الاحتياطيات المرجحة التى أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التى قامت بها الشركات العالمية العاملة فى مصر.