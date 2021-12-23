سعر الذهب اليوم الخميس يرتفع 6 جنيهات في مصر بعد صعوده عالميًا

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعه بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب صعود المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية في سابق لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بما كان عليه في تعاملات مساء أمس، ليصبح إجمالي قيمة الصعود اليوم 6 جنيهات للجرام حتى الآن.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب موسم الكريسماس.

ويضع تجار الذهب آمالهم على موسم الكريسماس في تنشيط حركة البيع بالسوق الفترة المقبلة، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 527 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 678 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 791 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 904 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا مع منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث سجل نحو 1805 دولارات للأوقية، بزيادة طفيفة نسبتها 0.09%، في الساعة 1:05 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بشكل طفيف، على الرغم من تحسن الشهية للمخاطرة التي حدت من ارتفاع السبائك.

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