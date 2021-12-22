5 قطاعات مستثناة من تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

كتبت – شيماء حفظي:

تبدأ شركات القطاع الخاص مطلع العام المقبل، تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، ليصبح 2400 جنيه، لكن هذا القرار لن يطبق على 3 آلاف منشأة حصلت على استثناء من المجلس القومي للأجور.

ووفقا لبيان من وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس، فإن الشركات التي حصلت على استثناء لتأجيل تطبيق القرار تضمنت 5 قطاعات.

ويمنح القرار، المنشآت المتعثرة اقتصاديًا فرصة في طلب التقدم للمجلس باستثناء من تطبيق القرار، وتم فتح باب التقدم بهذه الطلبات حتى 31 أكتوبر الماضي، وفقا للبيان.

وتلقى المجلس آلاف الطلبات للتأجيل، أي أن المنشأة بذاتها هي من تقدمت بالطلب، وهناك 24 قطاعا تقدموا بطلبات باسم القطاع بأكمله، مثل قطاع السياحة.

وأكد البيان، أنه بالنسبة للمنشآت الفردية التي تقدمت بطلبات للاستثناء من التطبيق سيتم إرجاء التنفيذ في شأنها حتى 15 فبراير لدراسة طلباتهم، واستكمال المستندات المطلوبة والرد عليها.

وتتضمن القطاعات المستثناة حتى الآن:

-الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج.

-بعض الشركات في قطاع السياحة.

- بعض المدارس الخاصة.

- شركات الأوراق المالية.

-بعض محلات التجزئة.

ووفقا للبيان، سيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومي للأجور.