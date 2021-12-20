البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنحو 0.03% إلى مستوى 11561 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.12%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنحو 0.87% إلى مستوى 11565 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد.