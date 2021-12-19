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سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

10:14 ص الأحد 19 ديسمبر 2021
سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

سوق السمك بدمياط

كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و120 جنيها، وبقي سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و55 جنيها.
وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا ليتراوح بين 90 و160 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
سوق السمك سوق العبور سعر السمك البلطي سعر السمك البوري

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