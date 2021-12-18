سعر الذهب اليوم السبت ينخفض 6 جنيهات مع بداية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر، 6 جنيهات في التعاملات الصباحية، بسبب تراجع سعر الخام عالميا بنهاية جلسة تداولات أمس.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات، مع تصنيعهم لمشغولات أخف وزنا كهدايا للكريسماس لجذب الزبائن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 526 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 676 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 789 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 901 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6312 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في نهاية جلسة تعاملات أمس الجمعة، إلى مستوى 1798 دولارا للأوقية، بعدما كان تخطى 1807 دولار للأوقية.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن إنهاء مشترياته من السندات خلال فترة كورونا في مارس المقبل.

وقالت الوكالة، إن المستثمرون ينتظرون الآن القرارات السياسية من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.