سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات.. والأمل في الكريسماس

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، عند نفس مستواه أمس، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس أملا في تحرك مبيعات المحلات.

وتصنع محلات الذهب مشغولات ذات أوزان خفيفة تتراوح بين 3 و4 جرامات مع اقتراب الكريسماس، لجذب الزبائن لشراء الذهب كهدايا.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 522 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 671 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 783 جنيها.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 895 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6264 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف التعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى حوالي 1783 دولارا للأوقية، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.05%، في الساعة 12:35 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب وكالة رويترز، صعد سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الاثنين، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مما رفع من جاذبية مكانته الآمنة، بينما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة مدى السرعة التي يعتزم بها البنك المركزي الأمريكي إلغاء برنامج شراء السندات.

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