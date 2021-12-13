المالية تصرف مرتبات شهر ديسمبر لموظفي الحكومة الأسبوع المقبل

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة المالية، أعلنت في بيان سابق لها، مواعيد صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021.

وقال الوزارة إنه تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام لمرتبات أكتوبر ونوفمبر، بينما تم تقسيمها على يومين لمرتبات شهر ديسمبر بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، بحسب بيان سابق لها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وحددت الوزارة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل 22 و23 ديسمبر لصرف مرتبات الشهر الجاري لموظفي الجهاز الإداري للدولة، على أن يتم تخصيص أيام 26 و27 و28 من الشهر للصرف للجهات التي لم تصرف مرتبات العاملين بها خلال اليومين السابقين.

وكانت وزارة المالية تصرف مرتبات الشهور السابقة على مدار 3 أيام توزع خلالها الجهات مستحقة الصرف من أجل تخفيف التزاحم في ضوء إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، كما كانت تخصص يومين إضافيين للجهات التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.