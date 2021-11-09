رئيس البريد المصري يستقبل الرئيس التنفيذي لبريد الكونغو الديمقراطية

كتب- علاء حجاج:

استقبل شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري ديديه موسيتيه المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية بمقر البريد بالقرية الذكية وذلك بهدف تعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء؛ أكد فاروق على اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تعزيز العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن البريد المصري سيقدم الدعم الكامل للبريد الكونغولي لنقل تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي للبريد الكونغولي بالاعتماد على الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها البريد المصري والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والبريدية والأمن البريدي والارتقاء بالبنية التحتية للشبكة البريدية.

وأشار فاروق إلى أن البريد المصري حريص على تعزيز أوجه التعاون مع جميع الدول الافريقية بما يساهم في تمكين المؤسسات البريدية من دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا مؤكداً على استمرار تقديم الدعم الفني والتقني للبريد الكونغولي للمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة من خلال منافذ البريد الكونغولي وتدريب العاملين بها ونقل الخبرات لهم وصقل مهاراتهم لإحداث نقلة نوعية في آداء البريد الكونغولي للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتبادل التجاري المنشود بين دول القارة بما يتواكب مع ما تشهده المؤسسات البريدية على مستوى العالم من تطور.

اصطحب فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية في جولة تفقدية تفقد خلالها مركز تبادل البريد الدولي التابع للبريد المصري بمطار القاهرة حيث استعرض ما توصل إليه البريد المصري من تطوير في الخدمات اللوجستية والأمن البريدي.

وأشاد ديديه موسيتيه مدير عام مؤسسة بريد الكونغو الديمقراطية بالتعاون غير المحدود الذي يتم حالياً بين البريد المصري والبريد الكونغولي؛ مشيرًا إلى أنها فرصة حقيقية لتحقيق طفرة في أداء بريد الكونغو والاستفادة من خبرات البريد المصري في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والكونغو.