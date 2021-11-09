سعر الذهب العالمي ينخفض في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب- مصطفى عيد:
انخفض سعر الذهب العالمي في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1823.54 دولار، بانخفاض قدره 64 سنتا بنسبة 0.04%، في الساعة 9:32 صباحا بتوقيت القاهرة.
وكان سعر أوقية الذهب سجل 1824.18 دولار بختام جلسة أمس الاثنين، أولى جلسات الأسبوع.
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