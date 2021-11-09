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سعر الذهب العالمي ينخفض في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

09:45 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
سعر الذهب العالمي ينخفض في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب العالمي ينخفض في بداية تعاملات اليوم الث

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الذهب العالمي في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1823.54 دولار، بانخفاض قدره 64 سنتا بنسبة 0.04%، في الساعة 9:32 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1824.18 دولار بختام جلسة أمس الاثنين، أولى جلسات الأسبوع.

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