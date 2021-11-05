تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس، خلال تعاملات الأسبوع، في سوق العبور، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، عند مستوى أسعار الجمعة الماضي.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس 4 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.