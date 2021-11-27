محافظ بورسعيد: الطرح في البورصة فرصة لتنمية المشروعات الخاصة في منطقة القناة

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انطلاق اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "رايز أب"

كتبت شيماء حفظي:

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن القطاع الخاص قطع شوطا

كبيرا في المشاركة في الاقتصاد المصري، وحان وقت تشجيعه للطرح في البورصة.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصة للتنمية اليوم السبت، بمشاركة جمعية رجال الأعمال والبورصة المصرية وعدد من رجال الأعمال.

"نستهدف تعليم الناس البورصة، كنا نراها في الأفلام لكن لا أحد يتعلمها.. حجم الأعمال في مصر يمكن أن ينمو ويربح أكبر وأسرع من خلال البورصة" بحسب المحافظ.

وبحسب المحافظ تعد المحافظة الأولى في الاستثمارات الحكومية بقيمة 377 مليار جنيه على مدار 7 سنوات.

وأشار إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، وبينها مشروع الميناء المحوري، والذي أصبح ثاني أكبر محطة حاويات في الشرق الأوسط خلال 10 سنوات.

وتخطط الحكومة لإنشاء أكبر منطقة لوجستية في بورسعيد، إضافة إلى عدد من المناطق الصناعية المتواجدة فيها.