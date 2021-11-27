المالية: دليل إرشادي مبسط للتعامل الضريبي مع اليوتيوبرز والبلوجرز خلال أسبوعين

كتب-مصطفى عيد:

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية السياسات والتطوير الضريبي إن هناك دليلا إرشاديا كاملا سيصدر خلال أسبوعين للتعامل مع التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى.

وأضاف يوسف خلال حوار مفتوح مع عدد من شباب الصحفيين أن هذا الدليل سيوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويدر عليه دخلا.

وذكر أن هناك أكثر من 100 من صناع المحتوى والمتعاملين بالتجارة الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة بعد مخاطبة المصلحة للعاملين في هذه الأنشطة لتوضيح خضوعهم للضرائب.

وأوضح يوسف أن مصلحة الضرائب تخاطب جميع الأنشطة بشكل مستمر من أجل التأكيد على الخضوع للضريبة وتوضيح آليات التطبيق وحل المشكلات التي تواجهنا والتوصل لاتفاق بخصوص آليات التطبيق، ولكن هناك بعض الأنشطة الت تحتاج إلى تركيز في مخاطبتها وهو ما حدث في الفترة الأخيرة.

وذكر أن اختيار مخاطبة هذه الأنشطة يتم بناء على عدم تناسب حجم أعمال هذه الأنشطة مع الحصيلة الضريبية منها وهو ما يظهر من خلال تقارير أداء هذه القطاعات خاصة مع تفعيل المنظومة الإلكترونية.

وأشار إلى أن وسيلة مخاطبة الأنشطة ليست شرطا أن تكون حملات إعلامية ولكن قد تحدث بالتواصل بشكل مباشر مع ممثلي القرار أو المستهدفين أو غيرها من الوسائل.