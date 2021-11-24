هشام توفيق:"أبو قير للأسمدة" الطرح المقبل في البورصة و"مصر الجديدة" نهاية العام

كتبت – شيماء حفظي:

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، ترتيب الشركات الحكومية المقرر طرحها في البورصة حتى نهاية العام المالي الحالي، والتي ستبدأ بشركة أبو قير للأسمدة وتنتهي بمصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وقال توفيق، إن الحكومة تنوي طرح 5 شركات في البورصة خلال العام المالي الجاري، وتم طرح أحدها بالفعل وهي شركة إي فاينانس، والطرح المقبل سيكون بيع حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة المدرجة بالفعل في السوق، وذلك خلال شهر.

وطرحت الحكومة الشهر الماضي، حصة تبلغ 26.1% من أسهم شركة إي فاينانس، في البورصة مقابل 5.8 مليار جنيه، من خلال اكتتاب عام وخاص.

وتبلغ نسبة الأسهم المتداولة في البورصة من شركة أبو قير للأسمدة نحو 29.7% فيما تتوزع باقي ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومي 24.9% والهيئة المصرية العامة للبترول 19.1% والهيئة العامة للتنمية الصناعية 12.7% وشركة الأهلي كابيتال القابضة 7.3% والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 6.5% وبنك ناصر الاجتماعي 5.9%، وفقا لبيانات الشركة بنهاية سبتمبر الماضي.

وتستأنف الحكومة طرح حصص من 3 شركات مع بداية العام 2022، وذلك بطرح أولي آخر وهو بنك القاهرة، وطرح حصة إضافية من شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" وهي أيضًا مدرجة في البورصة.

ويخطط بنك القاهرة لطرح من 20 إلى 30% من أسهمه بالبورصة، وهي خطوة تأجلت منذ النصف الأول من العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن التوقعات ترجح أن تتم عملية الطرح خلال الربع الأول من العام 2022.

ويتداول نحو 23% من أسهم شركة موبكو في البورصة، وتمتلك الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "ايكم" 30.8% من الشركة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" 7.6% وبنك الاستثمار القومي 12.8% ووزارة المالية 26%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" 5.7%، وفقا لبيانات الشركة بنهاية سبتمبر 2021.

وأشار الوزير، إلى أن آخر الطروحات المقررة خلال العام المالي الجاري، سيكون طرح حصة إضافية من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المدرجة بالفعل، وذلك قبل نهاية العام المالي.

وتدرس الشركة حاليًا احتياجاتها التمويلية لمشروعات التطوير، تمهيدًا لتحديد حجم الحصة المقرر طرحها وفقا لما قاله الوزير سابقا.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.3% من أسهم الشركة، فيما يتم تداول باقي الأسهم في البورصة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن الحكومة تستهدف طرح 5 أو 6 شركات في البورصة خلال العام المالي الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحسب بيان أمس الثلاثاء.

ولم يعد الوزير، طرح شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن حجم الطرح ليس كبيرًا، ويتم ترتيبه حاليًا مع شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.

وتعتزم الشركة طرح حصة من أسهمها لجمع نحو 135 مليون جنيه، من خلال طرحين عام وخاص، قبل نهاية العام الجاري.