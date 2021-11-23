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هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. والجرام يخسر 19 جنيهًا‎‎

04:02 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. والجرام يخسر 19 جنيهًا‎‎

سعر-الذهب-اليوم-فى-مصر-الثلاثاء-3-يناير-2017

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر هبوطه، وانخفض سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 13 جنيهًا في تعاملات صباح اليوم، وتراجع جنيهًا واحدا بمنتصف التعاملات، لتصبح قيمة التراجع 19 جنيهًا حتى الآن.

وعن حركة البيع في السوق، ذكر نجيب أن هناك هدوء بحركة البيع والشراء في السوق، مع تذبذب السعر.

وبحسب بيانات وكالة رويترز،تراجعت أسعار الذهب إلى أقل من المستوى الرئيسي 1800 دولار اليوم الثلاثاء.

ووفقا للوكالة، تعززت عوائد الدولار والسندات مع التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع العام المقبل مدعومة بإعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 523 جنيهًا.

وانخفض عيار 18 إلى نحو 673 جنيهًا.

وهبط سعر عيار 21 إلى نحو 785 جنيهًا.

وتراجع عيار 24 إلى نحو 897 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.92% إلى 1788 دولارًا للأوقية، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (اضغط هنا)

سعر الذهب جرام الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21

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