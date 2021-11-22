شعبة مواد البناء: تراجع أسعار الأسمنت 30 جنيهًا للطن بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت شهدت تراجعا بين 15 و30 جنيهًا للطن بحسب الشركة، مع بداية الأسبوع الجاري بالأسواق.

وأرجع الزيني انخفاض الأسعار إلى تراجع الطلب بالأسواق، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية بداية من الأسبوع الجاري.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع يتراوح بين 875 جنيهًا و1100 جنيه، ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك بين 1050 و1150 جنيهًا.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارًا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

ويعاني سوق مواد البناء بحالة من الركود منذ عدة أشهر، وفقا لقول رئيس الشعبة.