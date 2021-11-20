مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر سرعة الإنترنت

كتب-علاء حجاج:

تقدمت مصر 5 مراكز في تصنيف Ookla Speedtest لسرعة الإنترنت بحسب تدوينة للصفحة الرسمية لوزير الاتصالات عمرو طلعت على فيسبوك.

وقالت صفحة وزير الاتصالات إن مصر احتلت المركز الرابع أفريقيا والثامن عربيًا في مؤشر سرعات الإنترنت، وارتفع متوسط سرعة الإنترنت من 6.5 ميجابت في الثانية خلال عام 2019 لتصل إلى 45.9 ميجابت في الثانية حاليًا.

وأرجعت التدوينة هذا التحسن إلى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير شبكة الإنترنت في مصر على مدار العامين السابقين وذلك بتنفيذ من الشركة المصرية للاتصالات.

وقال وزير الاتصالات عبر صفحته الرسمية، إن الوزارة استثمرت نحو 60 مليار جنيه لتحقيق هذا التطور، مشيرا إلى استمرار الوزارة في تطوير البنية التحتية لتوسيع قاعدة المستفيدين بخدمات الإنترنت ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" والذي تستهدف من خلاله ربط مليون منزل بكابلات الألياف الضوئية كمرحلة أولى باستثمارات 5.8 مليار جنيه، مع العمل على رفع كفاءة وثبات الخدمة وحوكمتها بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمستخدمين، وتأسيس البنية التحتية المعلوماتية الكفء اللازمة لبناء مصر الرقمية.