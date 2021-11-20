المشاط تناقش مع رئيس هيئة الاستثمار في أنجولا تعزيز التعاون بين البلدين

كتب-مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد أنتونيو سيلفا، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في أنجولا، وذلك ضمن اللقاءات التي عقدتها خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، والذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى فرص تعزيز التعاون الاقتصادي مع أنجولا، في ظل التوجه المصري لتحقيق التكامل الإقليمي مع قارة أفريقيا، ودعم فرص التنمية في بلدان القارة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت.

وبحثت المشاط، فرص التعاون في مجال الزراعة المستدامة، من خلال الاستفادة من التجارب التي نفذتها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والاستفادة منها في دفع جهود التنمية في أنجولا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول قارة أفريقيا، حيث تعد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الأكبر على مستوى العالم.

وأشارت المشاط، إلى أن الجهود التي تقوم بها مصر لتفعيل هذه الاتفاقية من خلال المشروعات التنموية مثل طريق القاهرة كيب تاون.

وتشارك «المشاط»، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال.