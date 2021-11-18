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سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ترتفع بمنتصف التعاملات

01:01 م الخميس 18 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ترتفع بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، حيث ارتفع سعر الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه بتعاملات صباح اليوم، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الذهب صعد أمس الأربعاء 5 جنيهات للجرام الواحد.

وتحسنت حركة البيع والشراء بسوق الذهب خلال الأسبوع الجاري بشكل طفيف، مقارنة بالأسبوعين السابقين، بحسب ما قاله إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الجرام عيار 14 إلى نحو 543 جنيهًا.

وصعد الجرام عيار 18 إلى نحو 699 جنيهًا.

كما زاد سعر الجرام عيار 21 إلى 815 جنيهًا.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 931 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب اليوم عالميًا في الساعات الأولى من التعاملات، بنسبة 0.28% ليسجل سعر الأوقية 1862.2 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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