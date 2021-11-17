سعر الذهب اليوم في مصر يصعد بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وارتفع سعر الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتوقع نجيب مزيدًا من الارتفاع بسعر الجرام خلال جلسة اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 540 جنيهًا للجرام.

صعد عيار 18 إلى نحو 695 جنيهًا للجرام.

كما زاد سعر عيار 21 إلى 811 جنيهًا للجرام.

ارتفع أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 927 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب اليوم عالميًا في بداية التعاملات، بنسبة 0.47% ليسجل سعر الأوقية 1859.2 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

يمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (هايبر لينك https://www.masrawy.com/Gold)