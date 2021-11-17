الملا يشارك في جلسة "مصر.. مركز الطاقة لشرق المتوسط" بمؤتمر أديبك

كتب- مصطفى عيد:

شهد مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021"، المنعقد حالياً بالعاصمة الإماراتية، عقد جلسة خاصة عن مصر بعنوان "مصر.. بوابة شمال أفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط"، بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

واستعرض الملا، خلال الجلسة، التقدم الذي أحرزته مصر في مشروع التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، حيث تبنت إجراءات فاعلة ومبادئ عادلة قام على أساسها منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعزز استفادة جميع دول المنطقة من موارد الغاز الطبيعي التي تزخر بها المنطقة.

وأكد الملا أن مصر تتبنى سياسة واضحة نحو إيجاد استقرار وتكامل بين الجميع ينعكس على تحقيق الازدهار، مشيرا إلى أن النموذج المصري الناجح في تحويل تحديات قطاع الطاقة إلى نجاحات يقف وراءه عدة عوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي حققته مصر.

وذكر أن دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط لديها فرص كبيرة للتعاون وزيادة عوائدها من ثرواتها من خلال تبني التعاون والشراكة نهجا رئيسيا لعلاقاتها بما يعود على المنطقة بالاستقرار والرخاء.

وأوضح الملا الجهود المصرية التي تحققت في مجال البترول والغاز الطبيعى من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ببرامجه السبعة التي غطت كافة مناحي الصناعات البترولية، وكذلك التحول الرقمي وترشيد الطاقة ومستجدات منتدى غاز شرق المتوسط.

كما استعرض الوزير رؤية التحول لأنظمة الطاقة منخفضة الكربون وما تتطلبه من تأمين مصادر التمويل وتوفير الحلول التكنولوجية، وتعزيز العمل على تنمية المهارات لتحقيق ذلك التحول.

وأشاد الملا بما تشهده فعاليات مؤتمر "أديبك" من مناقشات مثمرة، مشيراً إلى أهمية المؤتمرات البترولية في إحداث التقارب بين المشاركين في تلك الصناعة الحيوية، مضيفا أنه يتطلع أيضا لمشاركة متميزة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس" في العام المقبل.