سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر اليورو
انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 60.34 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و60.56 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
بنك مصر: 60.32 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و60.54 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.
بنك القاهرة: 60.32 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و60.54 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.
بنك الإسكندرية: 60.32 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و60.55 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
البنك التجاري الدولي: 60.34 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و60.54 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.