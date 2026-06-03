انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.34 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و60.56 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك مصر: 60.32 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و60.54 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.32 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و60.54 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 60.32 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و60.55 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

البنك التجاري الدولي: 60.34 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و60.54 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.