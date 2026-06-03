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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم الأربعاء

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:50 ص 03/06/2026

المؤشر الرئيسي للبورصة

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.11%، عند مستوى 52984 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.14% عند مستوى 52927 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم شركة إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الشمس للإسكان والتعمير.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للأسواق الحرة الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية.

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