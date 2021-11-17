Masrawy logo white

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

09:45 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

سعر الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 537 جنيهًا للجرام.

وهبط عيار 18 إلى نحو 693 جنيهًا للجرام.

كما انخفض سعر عيار 21 إلى 809 جنيهات للجرام.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 921 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6472 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب اليوم عالميًا في بداية التعاملات، بنسبة 0.24% ليسجل سعر الأوقية 1855.1 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

يمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب ( اضغط هنا)

سعر الذهب جرام الذهب عيار21 عيار 18

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
941

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

345848

إجمالي الإصابات

19636

إجمالي الوفيات

288879

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا