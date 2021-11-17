سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 537 جنيهًا للجرام.

وهبط عيار 18 إلى نحو 693 جنيهًا للجرام.

كما انخفض سعر عيار 21 إلى 809 جنيهات للجرام.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 921 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6472 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب اليوم عالميًا في بداية التعاملات، بنسبة 0.24% ليسجل سعر الأوقية 1855.1 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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