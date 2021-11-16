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15 جنيهًا تراجعًا في سعر السمك المكرونة بسوق العبور اليوم

10:05 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
15 جنيهًا تراجعًا في سعر السمك المكرونة بسوق العبور اليوم

سعر السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بقيمة جنيه ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي بقيمة 15 جنيها في الكيلو ليتراوح بين 30 و40 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا بقيمة 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سعر السمك سوق العبور سوق الجملة الجمبري

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