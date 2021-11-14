Masrawy logo white

تراجع البطاطس والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:06 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
تراجع البطاطس والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البطاطس، والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشا، اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الخيار البلدي 50 قرشا، ليتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس 2.25 و5.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور البطاطس الفلفل

الخبر التالى:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| كورونا في 24 ساعة| منع دخول الطلاب غير الملقحين الجامعات وتحذير من "الصحة العالمية"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا