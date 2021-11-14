تراجع البطاطس والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البطاطس، والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشا، اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الخيار البلدي 50 قرشا، ليتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس 2.25 و5.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.