قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم في مصر بعد صعوده عالمياً

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر قبل نهاية التعاملات، وزاد سعر الجرام 13 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الجرام ارتفع في بداية تعاملات اليوم جنيهًا واحداً، وفي منتصف التعاملات زاد جنيهًا أخر، لتصبح قيمة الزيادة حتى الآن 15 جنيهًا للجرام الواحد على مدار اليوم.

وبحسب ما قاله نجيب، فإن سعر الجرام في السوق المحلي لم يصل إلى 800 جنيه منذ حوالي 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 533 جنيهًا.

كما زادت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 686 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 800 جنيه.

وصعدت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 914 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6400 جنيه.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب اليوم عالميًا إلى حوالي 1845 دولارا للأوقية بارتفاع 0.76%.

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