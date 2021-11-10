Masrawy logo white

قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم في مصر بعد صعوده عالمياً

04:04 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم في مصر بعد صعوده عالمياً

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر قبل نهاية التعاملات، وزاد سعر الجرام 13 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الجرام ارتفع في بداية تعاملات اليوم جنيهًا واحداً، وفي منتصف التعاملات زاد جنيهًا أخر، لتصبح قيمة الزيادة حتى الآن 15 جنيهًا للجرام الواحد على مدار اليوم.

وبحسب ما قاله نجيب، فإن سعر الجرام في السوق المحلي لم يصل إلى 800 جنيه منذ حوالي 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 533 جنيهًا.

كما زادت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 686 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 800 جنيه.

وصعدت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 914 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6400 جنيه.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب اليوم عالميًا إلى حوالي 1845 دولارا للأوقية بارتفاع 0.76%.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا