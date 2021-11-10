المصرف المتحد يفتتح برنامج تنمية سلاسل القيمة لتوطين صناعة الأثاث

كتبت- منال المصري:

افتتح المصرف المتحد اليوم الأربعاء برنامج تنمية سلاسل القيمة لصناعة الأثاث ضمن مبادرة رواد النيل وبالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث وجامعة النيل، وذلك بمشاركة ممثلي 30 شركة صغيرة ومتوسطة مصرية متخصصة في صناعة الأثاث بعدد من محافظات الجمهورية.

وقال البنك في بيان صادر اليوم الأربعاء إن الافتتاح جاء بحضور ومشاركة فريق عمل المصرف المتحد وليد علي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة، وتامر مخائيل، رئيس فريق ائتمان والمسئول عن تطوير المنتجات بقطاع المشروعات الصغيرة، وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي، وفريق عمل الاتصال المؤسسي.

وحضر الافتتاح من جانب جامعة النيل ومبادرة رواد النيل أحمد فاروق رئيس مركز سلاسل القيمة لمبادرة رواد النيل، والدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، بمشاركة إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث بالاضافة إلى نخبة من كبار الخبراء والمقيمين للصناعة و30 شركة متخصصة في الأثاث من كبار المصنعين.

ويهدف البرنامج إلى توطين صناعة الأثاث ورفع تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تطوير جودة المنتجات لتوافق المعايير الدولية، فضلا عن تحسين نظم الإنتاج لمواكبة التطورات العالمية.

وقال البيان إن مركز تنمية سلاسل القيمة لمبادرة رواد النيل للمصرف المتحد أصدر تقييمًا شاملًا ومفصلًا لكافة احتياجات الشركات المستهدفة من النواحي التسويقية والإدارية والتصديرية ونماذج الأعمال بعدد من محافظات مصر مثل القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية.

وبحسب البنك فإن التقييم جاء على يد مجموعة من الخبراء المتخصصين وشمل كافة التحديات التي تواجه هذه الشركات من النواحي الفنية وطرق الإنتاج.

وكذلك مستويات الابتكار والتكنولوجيا المستخدمة، وبناء عليه قام مركز تنمية سلاسل القيمة بوضع خطة عمل تفصيلية لكل شركة على حدى يهدف إلى وضع حلول لجميع التحديات وتحفيز هذه الشركات للعمل وزيادة الإنتاج وفق مواصفات الجودة العالمية.

ويستمر البرنامج لمدة 6 شهور متصلة يبدأ من الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وفي نهاية مدة التدريب سيكون لدى الشركات المشاركة الفرصة للتعرف على حلول مبتكرة ومتخصصة في صناعة الأثاث، فضلا عن التوافق مع معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تلائم متطلبات الأسواق الخارجية.

ويمتلك المصرف المتحد ثلاث مراكز "لرواد النيل" أحدهما بمحافظة الدقهلية لخدمة قطاع الدلتا وواحد بمحافظة المنيا لخدمة قطاع الصعيد بالإضافة إلى مركز جامعة النيل.