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سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الارتفاع في منتصف التعاملات

01:42 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الارتفاع في منتصف التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في الصباح، على الرغم من تراجع سعر المعدن عالميًا، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 525 جنيهًا.

كما زادت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 675 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 787 جنيهًا.

وصعدت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 899 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6296 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب اليوم عالميًا إلى حوالي 1824 دولارا للأوقية بتراجع 0.38%، وذلك بمنتصف جلسة اليوم.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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