أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس للارتفاع بنسبة 0.22%، مقارنة بختام جلسة أمس، وذلك بعد هبوط على مدار الجلستين السابقتين، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1766.6 دولار، في الساعة 9:31 صباحا بتوقيت القاهرة، بصعود 3.8 دولار عن مستواه في ختام أمس.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1762.7 دولارًا في ختام جلسة أمس.