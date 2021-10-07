أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
عادت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس للارتفاع بنسبة 0.22%، مقارنة بختام جلسة أمس، وذلك بعد هبوط على مدار الجلستين السابقتين، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1766.6 دولار، في الساعة 9:31 صباحا بتوقيت القاهرة، بصعود 3.8 دولار عن مستواه في ختام أمس.
وكان سعر أوقية الذهب سجل 1762.7 دولارًا في ختام جلسة أمس.
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