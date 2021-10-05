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وزير قطاع الأعمال: نراجع خريطة فروعنا الخارجية ونستهدف الوصول للمراكز التجارية

04:44 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
وزير قطاع الأعمال: نراجع خريطة فروعنا الخارجية ونستهدف الوصول للمراكز التجارية

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كتبت- منال المصري:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على إعادة النظر ومراجعة خريطة الفروع الخارجية لشركات قطاع الأعمال للوصول إلى كبرى المراكز التجارية فى أفريقيا والعالم.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر التحضيري لمعرض التجارة البينية بين الدول الافريقية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى إلى تغطية المزيد من البلدان الأفريقية عبر عدد من المحاور الفعالة التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات للمصدرين والتجار في جميع أنحاء القارة.

وأضاف هشام توفيق :"لدينا نموذج عمل جديد لشركات قطاع الأعمال، فنحن نعتمد على التسويق والوساطة بدلاً من التجارة، بالإضافة الى تقديم حزم متكاملة من الخدمات اللوجستية والتأمينية المجمعة بشكل متكامل للمصدرين، كما يعتبر العنصر البشري عنصرا هاما فى نموذج العمل الجديد فى ظل الحرص على الاهتمام بالتنمية البشرية".

وأكد توفيق، أن فروع شركات قطاع الأعمال المستهدفة في الدول الأفريقية سيتولى العمل بها أبناء كل دولة لأنهم يؤمنون أنهم يعرفون الكثير عن ممارسة الأعمال التجارية في مجتمعاتهم، وستكون المهمة الرئيسية لمديري الفروع هي تحديد شبكة من تجار الجملة والوكلاء في المراكز والبلدان المحيطة.

وقال الوزير إنهم يعتمدون على التكنولوجيا المتقدمة والوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأعمال فى شركاتهم، وإصدار كتالوج إلكتروني يتم تحديثه بشكل مستمر، ويضم الكتالوج السلع والمنتجات المصرية القابلة للتصدير إلى جانب عرض الاحتياجات من السلع والخدمات من الخارج سواء من المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة، والتي يمكن تبادلها مع دول أفريقية أخرى وكذلك يستهدف الكاتالوج مراكز التجارة العالمية.

وتركز فعاليات المؤتمر الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على زيادة الوعي باهمية تعزيز التجارة البينية الأفريقية والاستفادة من المزايا العديدة للتبادل السلعى بين دول القارة وكذلك الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها معرض التجارة البينية الافريقية الذي ينظمه البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي (AU) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ،تحت شعار IATF2021 والمقرر عقده في ديربان ، كوازولو ناتال ، جنوب إفريقيا ، في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر 2021.

هشام توفيق قطاع الأعمال شركات قطاع الأعمال

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