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أسعار الذهب في مصر تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:35 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
أسعار الذهب في مصر تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس, على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت خلال تعاملات أمس، وهبط الجرام الواحد 4 جنيهات.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 772 جنيهًا مقابل 769 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 662 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.66%، ووصل سعر الأوقية إلى 1757.9 دولار في الساعة 12:14 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب عيار 18 عيار 24

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