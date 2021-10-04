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البلطي عند 25 جنيهًا للكيلو.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

10:15 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
البلطي عند 25 جنيهًا للكيلو.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 40 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي سوق الجملة

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