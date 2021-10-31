تراجع البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح اليوم بين 22 و25 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 5 جنيهات اليوم بسوق العبور، ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيها.

وظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 30 و60 جنيها.

وبقي سعر كيلو السمك البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.