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ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

10:17 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 40 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك الأسماك سوق العبور

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