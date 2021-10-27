مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.96%، إلى مستوى 11364 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 8.3 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 4 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 12.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.7%، إلى مستوى 11256 نقطة.