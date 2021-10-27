Masrawy logo white

مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:44 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.96%، إلى مستوى 11364 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 8.3 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 4 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 12.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.7%، إلى مستوى 11256 نقطة.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة

الخبر التالى:

المشاط: الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون مع الأوروبي لإعادة الإعمار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا