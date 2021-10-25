ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.