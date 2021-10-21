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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:06 ص الخميس 21 أكتوبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

سوق العبور أسعار الخضروات سوق الجملة أسعار الفاكهة

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