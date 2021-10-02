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بعد تحديث الأفلام.. إطلاق أول عرض للصوت والضوء بمعبد أبو سمبل

02:18 م السبت 02 أكتوبر 2021
بعد تحديث الأفلام.. إطلاق أول عرض للصوت والضوء بمعبد أبو سمبل

معبد ابو سمبل

كتبت- شيماء حفظي:

أطلقت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أمس عرض للصوت والضوء بمعبد أبوسمبل بنسخ الأفلام الجديدة بعد طباعتها وتجهيزها بإسبانيا.

وبحسب بيان اليوم السبت تم توفير قطع الغيار اللازمة لتركيب الأفلام الجديدة والتي تعمل على تجسيد الأحداث أمام الرواد بصورة أوضح وأفضل.

وقال محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي للشركه، إنه تم إطلاق أول عرض للصوت والضوء بأبو سمبل بعد تحديث الافلام بتكلفة 100 ألف يورو.

وأضاف عبد العزيز؛ أن الشركة تحرص دائما على تحديث عروضها وتطويرها والتي من شأنها نشر السياحة الثقافية بطريقه جذابه وممتعه تجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة بين أحضان الحضاره المصريه العظيمه.

ويذكر أنه قد تم إطلاق أول عرض للصوت والضوء بمعبد أبو سمبل بأسوان في إبريل 2000 والذي يعد من أروع مشروعات الصوت والضوء والذي يحكي مراحل بناء المعبد بـ 9 لغات.

معبد أبو سمبل شركة مصر للصوت والضوء عرض للصوت والضوء تركيب الأفلام الجديدة

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