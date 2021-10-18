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جهاز حماية المنافسة يرصد مخالفات لعدد من عمليات الاندماج والاستحواذ

11:28 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
جهاز حماية المنافسة يرصد مخالفات لعدد من عمليات الاندماج والاستحواذ

جهاز حماية المنافسة والاحتكار

كتب- مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إثبات المخالفة على بعض الشركات التي نفذت عمليات اندماج واستحواذ خلال الفترة الأخيرة في قطاعات مختلفة، دون إخطار الجهاز في الميعاد القانوني بالمخالفة لأحكام المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 2005، بحسب بيان من الجهاز اليوم الاثنين.

وقال الجهاز إن واجب الإخطار يقع على الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية 100 مليون جنيه لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ التصرف القانوني.

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضرورة التزام الأشخاص المعنية بواجب الإخطار حتى لا يقعوا تحت وطأة تطبيق أحكام القانون.

وشدد مجلس إدارة الجهاز على أنه يراقب كافة القطاعات ومختلف الأسواق خاصة في ظل الظروف الراهنة والتداعيات والآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا والتي تزداد فيها عمليات الاندماج والاستحواذ.

وذكر الجهاز أنه تسهيلا على الأشخاص المخاطبة بالقانون فإنه يتيح نموذج الإخطار بعمليات الاندماج والاستحواذ عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وكان مجلس الوزراء وافق في نوفمبر الماضي على مشروع القانون المقدم من وزارة التجارة والصناعة بإضافة اختصاص جديد لجهاز حماية المنافسة؛ وهو الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (عمليات الاندماج والاستحواذ) على نحو ما يجري عليه العمل في معظم دول العالم، وما زال المشروع متداولا أمام مجلس النواب.

ويهدف المشروع إلى الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ التي يكون من شأنها التأثير على هيكل السوق، وذلك لضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية وفتح الأسواق، الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا على مناخ الاستثمار ويؤدي إلى حصول المواطن المصري على أجود السلع والخدمات بأفضل الأسعار، وفقا للبيان.

جهاز حماية المنافسة مخالفات منع الممارسات الاحتكارية عمليات اندماج واستحواذ

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