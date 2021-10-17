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تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

09:47 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأحد, في سوق الجملة بالعبور, مقارنة بأسعار أمس, ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 40 و60 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و150 جنيها، و سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي المكرونة السويسي

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