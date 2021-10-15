الذهب يتراجع بتعاملات الجمعة لكنه يسجل زيادة أسبوعية عالميا

القاهرة – وكالات:

تراجع الذهب خلال التعاملات اليومية اليوم الجمعة، 0.2% إلى 1792.54 دولار للأونصة، بحلول إغلاق بورصة طوكيو، لكنه ارتفع 2% خلال الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1793.10 دولار للأونصة.

ويتجه الذهب صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأميركي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها الفدرالي.

واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.