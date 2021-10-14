لماذا قفزت أسعار الذهب العالمية لأعلى مستوى خلال شهر.. وكيف تأثرت مصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصات العالمية لأعلى مستوى لها منذ 16 سبتمبر الماضي، خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، وفقا لوكالة رويترز.

ووصل سعر أوقية الذهب بختام تعاملات جلسة أمس نحو 1792.10 دولار.

وبحسب الوكالة، صعدت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وزيادة التوقعات بأن المجلس الاحتياطي الفيدرالي سيشدد سياسته في أقرب وقت ممكن.

وفي سبتمبر الماضي، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ في خفض التحفيز بحلول منتصف نوفمبر، بالإضافة إلى زيادة التضخم.

في حين أن عددًا متزايدًا من صانعي السياسة بأمريكا كانوا قلقين من أن التضخم المرتفع قد يستمر لفترة أطول مما كان يُعتقد، فقد انقسموا حول الوقت الذي قد يحتاجون فيه إلى رفع الأسعار استجابةً لذلك.

وفقا للوكالة، تميل تحفيز البنك المركزي المنخفض ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عائدات السندات الحكومية إلى الأعلى، مما يفسر إلى أن الاحتفاظ بالذهب ليس لها فائدة.

وانعكس زيادة السعر العالمي على أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث ارتفع سعر الجرام في مصر 13 جنيها في يومين.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 784 جنيهًا.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 672 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 896 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6272 جنيهًا.

ووفقا لقول نجيب، فإن ارتفاع سعر الجرام في السوق المحلي يزيد من هدوء حركة البيع والشراء.

وتوقع نجيب، المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.