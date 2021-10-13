توقعات بارتفاع أسعار المكرونة بالأسواق بعد زيادة القمح عالميًا

كتبت- شيرين صلاح:

توقع متعاملون بسوق الحبوب، ارتفاع أسعار المكرونة بالأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًا.

وتعتبر مصر أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقال هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار القمح المستورد شهدت ارتفاعا بحوالي 200 جنيه للطن خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر أبوالدهب، أن ارتفاع أسعار القمح العالمي ستقود إلى زيادة أسعار المكرونة بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وهو ما اتفق معه وجدي المشد عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، قائلا إنه من المتوقع زيادة أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع أسعار القمح المستورد.

وأضاف أبو الدهب، أن أسعار المكرونة حاليا مستقرة ولم يحدث بها تغيير حتى الآن.

ووفقا لقول أبو الدهب، فإن متوسط سعر كيلو المكرونة السائب بالأسواق يتراوح بين 7.5 و7.7 جنيه، ومتوسط سعر كيلو المكرونة المعبئ 10 جنيهات.

وأوضح المتعاملون، أنه لا يمكن توقع قيمة الزيادة التي سيكون عليها كيلو المكرونة حتى الآن.

وبحسب أبو الدهب، فإن أسعار القمح المستورد ارتفعت إلى بين 5350 جنيهًا و5400 جنيه للطن مقابل 5100 و5200 جنيه، قبل الزيادة.

وقالت وكالة بلومبرج، إن أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفعت في شيكاغو بأكثر من 20% في العام الماضي، بسبب الطقس القاسي الذي ضرب المحاصيل من أمريكا الشمالية إلى روسيا، مما أثار مخاوف بشأن نقص المعروض.

وبحسب الوكالة، تهيمن روسيا على مبيعات القمح لمصر، لكنها كانت أقل وضوحا أو أهمية خلال الموسم الجاري بسبب قلة المحصول.

وأضاف أبو الدهب، أن حتى في حالة حدوث تراجع أسعار القمح إلى مستوياتها الطبيعية عالميا، ستبقى أسعار المكرونة مرتفعة حوالي شهر بالأسواق حتى يزول صدى ارتفاع السعر.