Masrawy logo white

مشتريات عربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:56 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
مشتريات عربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.65%، إلى مستوى 10783 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 828.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 785.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 43.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 0.29% إلى مستوى 10714 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر البورصة تعاملات البورصة

الخبر التالى:

مصر تحتل المركز السابع عربياً من حيث أرخص سعر للبنزين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا