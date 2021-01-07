الاتصالات توقع بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية

كتب- علاء حجاج:

وقع محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والاتصالات لتطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء، وإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية.

وقال وزير الكهرباء إن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة بخطوات جادة نحو إنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى أيضا لتحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وذلك من خلال التعاون الوثيق بين كافة الوزارات كلا في مجال اختصاصه.

وأكد أن تطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء يأتي في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التحول لمجتمع رقمي بما يُمكن مصر من الريادة في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن هذا التطوير يأتي أيضا كذلك في ضوء سعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية بهدف تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه؛ قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن البروتوكول يأتي في ضوء سعي الحكومة لتحقيق التحول الرقمي وتضافر الجهود بين كافة الوزارات من أجل النهوض بالقطاع الحكومي ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية من أجل إقامة مجتمع رقمي وإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم.

وأوضح طلعت أن الشراكة بين وزارتي الاتصالات والكهرباء شراكة مستمرة في ظل أهمية إتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية لما تمثله من خدمات حيوية ذات أهمية كبرى لدى المواطن المصرى؛ مشيدا بما أنجزته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيق وثبة في جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل من خلال تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلا في الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها من أجل تحسين جودة خدماتهم المقدمة للمواطنين.

كما يهدف البروتوكول أيضاً إلى تقديم الدعم الفني للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها في كافة مجالات تطبيقات استخدام تكنولوجيا المعلومات وكافة المشروعات القومية ذات الصلة، وذلك بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين في مجال استخدام أدوات وتكنولوجيا المعلومات.

وتبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول عامين؛ ويشمل نطاق أعمال البروتوكول إتاحة جميع الخدمات المقدمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها للمواطن بصورة إلكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية.

كما يتضمن البروتوكول إنشاء وتفعيل تطبيق للموبايل بمختلف أنظمة التشغيل لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بواسطة المشترك وإرسال القراءة بصورة إلكترونية مصحوبة بصورة العداد إلى قاعدة بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر مع تسجيل الموقع الجغرافي للعداد وربطه بالرقم القومي للمواطن خلال الاستخدام الأول للتطبيق.

ويشمل البروتوكول تنفيذ الربط بكافة منظومات الدفع الإلكتروني، بحسب البيان.